КПРФ выдвинула зампредседателя Мособлдумы Черемисова кандидатом в губернаторы Подмосковья

ТАСС, 16 июня. Московское областное отделение партии КПРФ по итогам конференции выдвинула заместителя председателя Московской областной думы Константина Черемисова кандидатом на пост губернатора Подмосковья, передает корреспондент ТАСС.

"Президиум центрального комитета утвердил наше предложение и предлагает выдвинуть в качестве нашего кандидата Константина Черемисова", - сказал секретарь московского областного отделения КПРФ Николай Васильев. По итогам голосования партия поддержала это предложение.

В качестве претендентов на кандидата от КПРФ также рассматривались: глава подмосковных Луховиц Владимир Барсуков, руководитель Совхоза имени Ленина Павел Грудинин и глава комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов.

По словам Васильева, Грудинин не сможет принять участие в выборной гонке. "В силу разного рода обстоятельств Павел Николаевич не сможет прийти на эти выборы", - уточнил он.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула председателя совета Московского областного отделения Игоря Чистюхина, он пока документы в комиссию не подавал.