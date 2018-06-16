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КПРФ выдвинула зампредседателя Мособлдумы Черемисова кандидатом в губернаторы Подмосковья

Политика
16 июня, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Помимо Константина Черемисова, партия рассматривала еще троих кандидатов

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ТАСС, 16 июня. Московское областное отделение партии КПРФ по итогам конференции выдвинула заместителя председателя Московской областной думы Константина Черемисова кандидатом на пост губернатора Подмосковья, передает корреспондент ТАСС.

"Президиум центрального комитета утвердил наше предложение и предлагает выдвинуть в качестве нашего кандидата Константина Черемисова", - сказал секретарь московского областного отделения КПРФ Николай Васильев. По итогам голосования партия поддержала это предложение.

В качестве претендентов на кандидата от КПРФ также рассматривались: глава подмосковных Луховиц Владимир Барсуков, руководитель Совхоза имени Ленина Павел Грудинин и глава комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов.

По словам Васильева, Грудинин не сможет принять участие в выборной гонке. "В силу разного рода обстоятельств Павел Николаевич не сможет прийти на эти выборы", - уточнил он.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула председателя совета Московского областного отделения Игоря Чистюхина, он пока документы в комиссию не подавал.

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