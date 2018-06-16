Коммунист и эсер просят независимых депутатов поддержать их на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ в мэры Москвы Вадим Кумин и кандидат от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов обратились к независимым депутатам 16 муниципальных округов столицы с просьбой предоставить им подписи, необходимые для регистрации на выборах. Текст совместного обращения политиков опубликован на странице Свиридова в Facebook в субботу.

Кандидат на пост мэра Москвы, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.

"В ряде муниципальных образований благодаря победе над "Единой Россией" независимые депутаты доминируют. В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", - говорится в обращении. Кумин и Свиридов отметили, что три кандидата несистемной оппозиции - представитель "Яблока", Дмитрий Гудков и Илья Яшин - имеют "определенную поддержку" москвичей.

"Для прохождения муниципального фильтра им потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными. Таким образом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов", - подчеркнули кандидаты в обращении.

При этом они пообещали предоставить подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России" другим независимым кандидатам.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Ранее 17 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника, 12 из них - самовыдвиженцы.