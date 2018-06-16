Партия роста выдвинула на выборы губернатора Подмосковья экс-депутата Госдумы Надеждина

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение Партии роста на конференции в субботу выдвинуло кандидатом в губернатора Подмосковья бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе отделения.

"Выдвинули Бориса Надеждина", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе партии, такое решение принято по итогам тайного голосования. Надеждин отметил, что общая задача партии на выборах в единый день голосования 9 сентября - "подтвердить серьезный политический ресурс" в Подмосковье, помочь партийцам успешно выступить на местных выборах, а также "создать задел для успешного участия в следующих выборах Московской областной думы".

Надеждин в 1997-1998 годах был советником первого заместителя председателя правительства Бориса Немцова, помощником председателя правительства Сергея Кириенко. В 1999-2003 годах он был депутатом Госдумы от "Союза правых сил". В 2008-2011 годах входил в федеральный политсовет партии "Правое дело". На выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года Надеждин возглавлял подмосковный список Партии роста.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева. Они пока не подавали документы в комиссию.