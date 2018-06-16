Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Партия роста выдвинула на выборы губернатора Подмосковья экс-депутата Госдумы Надеждина

Политика
16 июня, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Решение принято по итогам тайного голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение Партии роста на конференции в субботу выдвинуло кандидатом в губернатора Подмосковья бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе отделения.

"Выдвинули Бориса Надеждина", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе партии, такое решение принято по итогам тайного голосования. Надеждин отметил, что общая задача партии на выборах в единый день голосования 9 сентября - "подтвердить серьезный политический ресурс" в Подмосковье, помочь партийцам успешно выступить на местных выборах, а также "создать задел для успешного участия в следующих выборах Московской областной думы".

Надеждин в 1997-1998 годах был советником первого заместителя председателя правительства Бориса Немцова, помощником председателя правительства Сергея Кириенко. В 1999-2003 годах он был депутатом Госдумы от "Союза правых сил". В 2008-2011 годах входил в федеральный политсовет партии "Правое дело". На выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года Надеждин возглавлял подмосковный список Партии роста.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева. Они пока не подавали документы в комиссию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Як-52 разбился в Алтайском крае
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
СМИ: Индия повышает пошлины на 30 товаров из США
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
ДНР: ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости