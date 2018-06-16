"Альянс зеленых" выдвинул кандидатов на пост мэра Москвы и губернатора Подмосковья

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центральный совет экологической партии "Альянс зеленых" на своем заседании в субботу выдвинул кандидатами в мэры Москвы лидера партии Александра Закондырина и в губернаторы Московской области руководителя регионального отделения Лилию Белову, передает корреспондент ТАСС.

"Принято решение выдвинуть кандидатом на пост мэра Москвы руководителя партии Александра Закондырина, кандидатом на пост губернатора Московской области руководителем московского областного отделения партии Лилию Белову", - сказала член центрального совета партии Зоя Шаргатова, отметив, что решения по выдвижению кандидатов были единогласно поддержаны конференциями региональных отделений, прошедших в тот же день.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, кандидаты подадут документы в Мосгоризбирком и Мособлизбирком на следующей неделе. "Кандидат в губернаторы подаст документы во вторник [19 июня], а кандидат в мэры ориентировочно - в четверг [21 июня]", - уточнили в пресс-службе.

Как отметили в своих выступлениях Закондырин и Белова, в предвыборной программе кандидатов будет сделан акцент на решение экологических проблем Москвы и области. В частности, будут затронуты темы реабилитации Москвы-реки, чтобы сделать ее пригодной для купания, национализация мусорных полигонов, активное внедрение электротранспорта, закрытие московского нефтеперерабатывающего завода и создание министерства экологии Москвы.

Претенденту в губернаторы Московской области в поддержку выдвижения необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать подписи не менее 196 муниципальных депутатов в 51 муниципальном районе и городском округе региона. Выборы в Московской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Каждому кандидату на пост мэра Москвы для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы также пройдут 9 сентября.