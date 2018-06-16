"Единая Россия" выдвинула Орлову кандидатом на выборы губернатора Владимирской области

ТАСС, 16 июня. Глава администрации Владимирской области Светлана Орлова выдвинута кандидатом от "Единой России" на выборах в губернаторы региона, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии по итогам проведенной в субботу конференции, где подвели итоги предварительного голосования.

"Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" утвердила Светлану Орлову кандидатом в губернаторы Владимирской области", - сказали в пресс-службе.

Помимо Орловой 22 мая на внутрипартийное предварительное голосование по выбору кандидатов в губернаторы были выдвинуты депутат законодательного собрания области Светлана Мангушева и зампред законодательного собрания Сергей Бородин.

"Но Орлова сегодня избрана кандидатом абсолютным большинством голосов", - уточнил собеседник агентства.