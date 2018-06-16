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Лукашевич: США пытаются "обезопасить" Киев от выполнения "Минска" с введением миссии ООН

Политика
16 июня, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Постпред России при ОБСЕ также обратил внимание на то, что попытки Киева установить в Донбассе некую военно-политическую комендатуру противоречат минским соглашениям

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. США пытаются "обезопасить" власти Украины от выполнения комплекса мер по реализации минских соглашений, пытаясь увязать их с размещением миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета этой организации в Вене.

"В Вашингтоне тоже пытаются "обезопасить" украинские власти от выполнения комплекса мер ложной увязкой отдельных его положений с введением в Донбасс миротворческой операции ООН в русле логики Киева", - говорится в тексте выступления, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.

Лукашевич также отметил, что попытки Киева установить в Донбассе некую военно-политическую комендатуру, которая будет контролировать территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, противоречат "Минску-2". "Любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие сторон этого конфликта - Киева, Донецка и Луганска. Только путем их прямого диалога возможно мирное политическое урегулирование. Эта концепция заложена в основу российского проекта резолюции СБ ООН в поддержку ОБСЕ и минского комплекса мер, на которую Киев и Вашингтон до сих пор так и не отреагировали," - подчеркнул он.

12 февраля 2015 года в Минске был подписан согласованный с лидерами "нормандской четверки" комплекс мер по реализации минских соглашений из 13 пунктов. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

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Лукашевич, Александр Казимирович
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