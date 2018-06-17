"Единая Россия" определила кандидата в губернаторы Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс выдвинут на должность главы региона от партии "Единая Россия". Такое решение было принято на региональной конференции партии в воскресенье, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Кандидатура губернатора от "Единой России" обсуждалась в ходе предварительного партийного голосования (праймериз). Конкурентом Усса стала секретарь Шарыповского первичного отделения партии Вера Наумова. На партийной конференции Наумова призвала поддержать кандидатуру Усса. Конференция окончательно утвердила кандидатуру на пост губернатора от партии.

"В результате подсчета голосов за кандидатуру Александра Усса проголосовали 287 делегатов, за Веру Наумову - 42", - сообщила председатель счетной комиссии конференции Галина Карлова.

Представляя свою предвыборную программы Усс отметил, что его приоритетами на посту губернатора станут повышение инвестиционной привлекательности и решение экологических проблем региона.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.

29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера краевого парламента Александра Усса.