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Белова от "Альянса Зеленых" подала документы для выдвижения на пост главы Подмосковья

Политика
17 июня, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Руководитель Московского областного отделения партии "Альянс Зеленых" Лилия Белова подала документы в избирательную комиссию Московской области для выдвижения на должность губернатора Подмосковья. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе комиссии.

"Лилия Белова от партии "Альянс Зеленых" подала документы в Мосблизбирком", - сказали в пресс-службе.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, "Партия Роста" - Бориса Надеждина. Они пока не подавали документы в избирательную комиссию.

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