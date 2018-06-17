Чистюхин от справороссов подал документы для выдвижения на пост главы Подмосковья

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель совета московского областного отделения партии "Справедливая Россия" Игорь Чистюхин подал документы в избирательную комиссию Московской области для выдвижения на должность губернатора Подмосковья. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе комиссии.

"Игорь Чистюхин от парии "Справедливая Россия" подал документы в Мособлизбирком", - сказали в пресс-службе.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия КПРФ 16 июня выдвинула Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, "Партия Роста" - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых"- Лилию Белову. Белова 17 июня подала документы в комиссию, остальные партии пока кандидатов не выдвигали.