Партия "Яблоко" выдвинула Николая Дижура кандидатом в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение партии "Яблоко" по итогам конференции выдвинуло политика Николая Дижура кандидатом на пост губернатора Подмосковья. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил председатель подмосковного отделения "Яблока" Александр Гунько.

"Выдвинули Дижура большинством", - сообщил он.

Дижур является депутатом Чеховского городского совета, ранее он был депутатом Сепуховского района.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула Игоря Чистюхина, 16 июня КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, "Партия Роста" - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых"- Лилию Белову. Белова и Чистюхин 17 июня подали документы в избирательную комиссию.