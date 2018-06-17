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Повторные праймериз "Единой России" завершились в Псковской области

Политика
17 июня, 21:50 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 17, июня. /ТАСС

Результаты предыдущего голосования в Псковском районе аннулировали, поскольку проверка показала, что несколько участников праймериз занимались скупкой голосов выборщиков

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ПСКОВ, 17 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" завершила 17 июня дополнительное, второе по счету, предварительное голосование по выборам главы Псковского района Псковской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Как сообщалось ранее, результаты предыдущих праймериз, прошедших в муниципалитете 3 июня, были аннулированы, поскольку проверка показала, что несколько участников голосования занимались скупкой голосов выборщиков. В организационный комитет по проведению предварительного голосования "Единой России" в Псковском районе поступили многочисленные жалобы на подкуп выборщиков, подтвержденные соответствующими фото- и видеоматериалами. В связи с этим региональный политсовет партии принял решение отменить протоколы счетных комиссий и аннулировал результаты предварительного голосования. Участие в повторных праймериз "Единой России" в Псковском районе приняли всего два кандидата.

"На предварительном голосовании "Единой России" по выборам главы Псковского района большинство граждан (2590 человек) проголосовали за директора тямшанской гимназии Наталью Федорову, главному энергетику ОАО "ПЗ АТС" Артему Васильеву отдали предпочтение 277 человек", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Отбор кандидатов от "Единой России" проходил по открытой модели. Это означает, что принять участие в голосовании могли все, кто обладает активным избирательным правом. По уточненным данным, 17 июня в праймериз "Единой России" по выборам главы Псковского района приняли участие 2866 граждан или чуть более 9% избирателей муниципалитета.

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