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Досрочные выборы мэра Якутска назначили на 9 сентября

Политика
18 июня, 5:36 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 18, июня. /ТАСС

Жители региона 9 сентября также изберут новый состав правительства республики

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ЯКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы мэра Якутска пройдут 9 сентября в единый день голосования, и. о. главы городской администрации назначен первый вице-мэр Дмитрий Садовников. Такое решение приняли в понедельник на внеочередном заседании депутаты Якутской городской думы, сообщается на сайте представительного органа.

"До вступления в должность нового главы города исполняющим обязанности мэра столицы единогласно назначен первый заместитель главы городского округа Якутска Дмитрий Садовников. Также депутаты Якутской гордумы утвердили дату досрочных выборов главы Якутска на 9 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.

9 сентября жителям Якутии предстоит также избрать нового главу региона и новый состав регионального парламента. Выборы в Ил Тумэн проходят по пропорционально- мажоритарной системе: 35 человек избирают по партийным спискам, 35 - по одномандатным округам. Действующий состав парламента избрали в 2013 году. Подавляющее большинство мест в нем - 52 из 70 - занимают представители "Единой России".

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