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КПРФ выдвинула кандидатом в губернаторы Самарской области вице-спикера парламента региона

Политика
18 июня, 9:55 UTC+3 САМАРА САМАРА 18, июня. /ТАСС

Досрочные выборы главы региона назначены на 9 сентября 2018 года

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САМАРА, 18 июня. /ТАСС/. Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, зампредседателя Самарской губернской думы Алексей Лескин выдвинут кандидатом от КПРФ для участия в выборах губернатора Самарской области. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе областного отделения КПРФ.

"В ходе отчетно-выборной конференции областного отделения партии кандидатура Алексея Владимировича Лескина была поддержана делегатами и выдвинута на выборы губернатора от областного отделения партии", - отметили в пресс-службе.

Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора. В апреле 2018 года Азаров заявил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы региона.

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Самарская область
Персоны
Азаров, Дмитрий Игоревич Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович
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