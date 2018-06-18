Мособлизбирком разрешил двум кандидатам в губернаторы открыть избирательные счета

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия на заседании в понедельник разрешила двум кандидатам в губернаторы Подмосковья - Лилии Беловой от "Альянса Зеленых" и Игорю Чистюхину от "Справедливой России" открыть избирательные счета. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе комиссии.

"Избирательная комиссия Московской области решила разрешить кандидату на должность губернатора Московской области Лилии Беловой открыть избирательный счет для формирования избирательного фонда. <…> Также избирательная комиссия Московской области решила разрешить <…> Игорю Чистюхину открыть специальный избирательный счет", - сообщили в пресс-службе.

Также Мособлизбирком зарегистрировал уполномоченным по финансовым вопросам Беловой Ольгу Юреневу и уполномоченным по финансовым вопросам Чистюхина - Наталью Чегину.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула Игоря Чистюхина, 16 июня КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, "Партия Роста" - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых"- Лилию Белову. 17 июня партия "Яблоко" выдвинула Николая Дижура. Белова и Чистюхин 17 июня подали документы в избирательную комиссию.