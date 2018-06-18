Песков: вопрос о посещении осужденных в РФ украинцах решается на уровне омбудсменов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Неудачная попытка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, не говорит ли неудачная попытка Денисовой посетить осуждённых о том, что договорённость президентов России и Украины сорвана по вине российской стороны.

"Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна", - сказал Песков.

В целом, отвечая на вопрос о том, наметился ли прогресс между Москвой и Киевом в вопросе обмена удерживаемыми лицами, Песков отметил, что "пока преждевременно говорить об этом". "Ведется работа во исполнение той договорённости, которая была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Порошенко. Только по результатам этой работы можно будет о чем-то говорить, по результативности этой работы", - добавил представитель Кремля.

Договорённости о посещениях осужденных

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в понедельник, 18 июня, намерена встретиться в Москве со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и согласовать планы встреч. Ранее Москалькова также сообщала, что на встрече стороны планируют обсудить возникшие вопросы с посещением российских и украинских заключенных, а также согласовать программу дальнейших действий.

Омбудсмены России и Украины планировали совместно посетить 16 июня в Омске осужденного в России за подготовку к диверсии Штыбликова и составить дорожную карту взаимных посещений осужденных. Затем предполагалось, что 18 июня Москалькова в Херсоне посетит арестованного по обвинению в госизмене главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а после 22 июня Денисова сможет увидеть в Салехарде осужденного за террористическую деятельность украинского режиссера Олега Сенцова.

Однако украинский омбудсмен вопреки договоренностям отправилась в Салехард уже 15 июня. Не попав к Сенцову, Денисова заявила, что отказывается от встречи в Омске, а переговоры с российской стороной о посещении заключенных зашли в тупик, и она "так не готова сотрудничать". Позже Денисова сообщила, что ей также не удалось попасть во Владимирский централ к осужденному Николаю Карпюку.

В начале июня президенты двух стран в телефонном разговоре обсудили вопрос обмена удерживаемых лиц. В частности, "Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине", сообщали в Кремле. Кроме того, была достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России.