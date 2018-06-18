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В Кремле ничего не знают об истории с информатором ФБР, предлагавшим компромат на Клинтон

Политика
18 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ранее газета The Washington Post сообщила, что экс-советник Дональда Трампа во время предвыборной гонки отказался от компромата на Хиллари Клинтон, за который Генри Гринберг просил $2 млн

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль не может прокомментировать историю с русским информатором ФБР, предлагавшим, по данным газеты The Washington Post, в 2016 году штабу Дональда Трампа компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

"Ничего не могу сказать", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую публикацию. "Мы не в курсе этого, эти все детали можно муссировать в недрах Соединенных Штатов. Эти нюансы нам абсолютно неизвестны, и мы не знаем вообще, о чем идет там речь", - подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщила в воскресенье газета, экс-советник президента США Дональда Трампа в период его предвыборной гонки Роджер Стоун и другой сотрудник избирательного штаба Майкл Капуто отвергли в 2016 году предложение предоставить компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Об инциденте изданию рассказал сам Стоун: по его словам, в мае 2016 года он встретился с неким Генри Гринбергом, который носил бейсболку с предвыборным лозунгом Трампа и говорил с явным русским акцентом. Тот предложил поделиться всей имеющейся у него информацией о Клинтон со штабом республиканца за $2 млн, однако Стоун ответил отказом.

Как отмечает газета со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, Гринберг на самом деле был русским, который работал информатором ФБР. Согласно данным по этому человеку, он в том числе использовал имя Генри Окнянский, под которым получал въездные документы в США. Достоверной информации о том, что в период предвыборной гонки он официально работал на ФБР нет, в ряде судебных документов Гринберг утверждал, что прекратил сотрудничество с ведомством с 2013 года.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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