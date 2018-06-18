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Депутат Госдумы от Крыма сравнил санкции Запада с автомобилем со сломанными тормозами

Политика
18 июня, 13:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, июня. /ТАСС

Руслан Бальбек предложил держаться подальше от этой "опасной машины" и благоразумно "подождать в стороне"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Западные санкции сплотили жителей Крыма и Севастополя, ложных иллюзий по поводу их отмены никто не строит, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее в понедельник сообщалось, что Евросоюз продлил на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя. Ограничения принимались в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

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"Экономика Крыма и Севастополя и мировоззрение жителей регионов уже адаптировались к санкционной жизни. На сегодняшний день санкции стали одной из идеологий сплоченности севастопольцев и крымчан перед агрессивными внешними силами. Чем дольше Запад проводит санкционную политику, тем крепче, что называется, "положит на цемент", не только сплоченность местного населения, но и саму идеологическую политику всей России", - сказал депутат. "Если против нас действуют санкциями, значит, ни о каком перемирии или разговоров о мире быть не может, значит, новое поколение страны вырастет, четко понимая, что на Западе друзей среди политиков нет, да и союзники они так себе", - отметил Белик.

Депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек сравнил санкции Запада с автомобилем, у которого сломались тормоза.

"Крымчане воспринимают как непреложный факт, что в санкционной машине Запада провалилась "педаль тормоза". Пассажиры той машины несколько раз пытались "тормозить туфлей" - не помогло, поэтому этот несущийся аппарат рано или поздно где-то остановится. Хорошо, если это будет дорожный улавливатель, а не бетонная преграда. Учитывая, что от опасной машины нужно держаться подальше, мы не будем с ними соревноваться, а благоразумно подождем в стороне", - сказал он ТАСС.

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Крым Севастополь Санкции в отношении России
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Бальбек, Руслан Исмаилович Белик, Дмитрий Анатольевич
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