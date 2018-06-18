Участвовать в выборах в России могут 63 партии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции опубликовало в понедельник на своем официальном сайте список из 63 партий, которые обладают на сегодняшний день правом участвовать в выборах.

Ранее член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что Минюст после назначения дополнительных выборов в Госдуму по одномандатным округам должен уточнить список партий, имеющих право участвовать в выборах. Довыборы в Госдуму по семи одномандатным округам были назначены Центризбиркомом 14 июня, а 15 июня избирательная кампания официально началась.

Шевченко отметил, что список партий сократился по сравнению с прошлыми выборами. Это связано с тем, что партия "Достоинство" и Партия национальной безопасности были ликвидированы по решению Верховного суда РФ.

При этом 14 партий освобождены от сбора подписей на выборах в Госдуму. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия роста, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Родина", "Парнас", "Зеленые" и "Гражданская сила".

Довыборы пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Всего в нижней палате парламента 450 мест.