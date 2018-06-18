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МИД: Россия будет добиваться деполитизации вопросов прав человека

Политика
18 июня, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В министерстве отметили, что в рамках 38-й сессии СПЧ обсудят положение прав человека в Сирии и на Украине

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия будет добиваться деполитизации правочеловеческой тематики, в том числе в вопросах, касающихся Сирии и Украины, на открывшейся в понедельник в Женеве 38-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Российская делегация будет последовательно проводить линию на недопустимость политизации правозащитной проблематики и ее использования в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Наши усилия будут нацелены на то, чтобы зарубежные партнеры осознали важность выработки решений в области прав человека исключительно на равноправной и взаимоуважительной основе при учете мнения всех заинтересованных стран".

В министерстве добавили, что российские неправительственные организации проведут на полях сессии СПЧ ряд мероприятий по вопросам нарушения прав человека на Украине, а также по проблемам борьбы с расовой и религиозной нетерпимостью.

"Запланировано рассмотрение ряда страновых сюжетов, в том числе дискуссии о положении с правами человека в Сирии и на Украине", - добавили в МИД.

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