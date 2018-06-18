МИД: Россия будет добиваться деполитизации вопросов прав человека

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия будет добиваться деполитизации правочеловеческой тематики, в том числе в вопросах, касающихся Сирии и Украины, на открывшейся в понедельник в Женеве 38-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Российская делегация будет последовательно проводить линию на недопустимость политизации правозащитной проблематики и ее использования в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Наши усилия будут нацелены на то, чтобы зарубежные партнеры осознали важность выработки решений в области прав человека исключительно на равноправной и взаимоуважительной основе при учете мнения всех заинтересованных стран".

В министерстве добавили, что российские неправительственные организации проведут на полях сессии СПЧ ряд мероприятий по вопросам нарушения прав человека на Украине, а также по проблемам борьбы с расовой и религиозной нетерпимостью.

"Запланировано рассмотрение ряда страновых сюжетов, в том числе дискуссии о положении с правами человека в Сирии и на Украине", - добавили в МИД.