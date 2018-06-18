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Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии может состояться во второй половине 2018 года

Политика
18 июня, 15:17 дата обновления: 18 июня, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По словам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, встреча в формате "2+2" прорабатывается

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Встреча глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2" может состояться в Москве во второй половине 2018 года. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"[Встреча] прорабатывается во второй половине года", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Первая встреча в формате "2+2" между РФ и Японией состоялась в Токио 2 ноября 2013 года. Однако из-за украинского кризиса и присоединения Токио к санкциям в отношении Москвы формат был заморожен. Решение о проведении новой встречи было принято по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, и она состоялась в Токио в марте 2017 года.

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Путин, Владимир Владимирович Моргулов, Игорь Владимирович
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