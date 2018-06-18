Врио губернатора Ивановской области Воскресенский подал документы на участие в выборах

ТАСС, 18 июня. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский подал в областную избирательную комиссию документы на участие в выборах главы региона, которые состоятся 9 сентября. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в областной избирательной комиссии.

"Станислав Сергеевич Воскресенский сегодня подал документы на участие в выборах в областную избирательную комиссию", - сказали в облизбиркоме.

Кроме Воскресенского зарегистрированы еще два кандидата на пост главы региона - представитель "Справедливой России" Павел Попов и Александр Орехов от партии "Коммунисты России".

Как ранее сообщал ТАСС, временно исполняющий обязанности главы Ивановской области Станислав Воскресенский был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборах в губернаторы региона 15 июня по итогам партийной конференции.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку руководителя региона Павла Конькова и назначил заместителя министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского врио губернатора Ивановской области.