Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы МИД России провел в Женеве встречу с де Мистурой

Политика
18 июня, 16:28 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 18, июня. /ТАСС

Кроме того, прошла встреча российской делегации с представителями сирийской оппозиции, сообщил источник ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился в понедельник в Женеве со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Сергей Вершинин провел рабочую встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Также прошла встреча российской делегации с представителями сирийской оппозиции", - отметил собеседник агентства.

Замглавы МИД вместе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым представляет российскую делегацию на открывшихся в понедельник двухдневных консультациях стран - гарантов сирийского перемирия (Иран, Россия и Турция).

На вторник запланировано пленарное заседание стран-гарантов с участием де Мистуры. Главная тема встреч - формирование сирийского конституционного комитета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Де Мистура, Стаффан Вершинин, Сергей Васильевич
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
3
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
Умер основатель Мособлбанка
7
Глава МВД ФРГ подчеркнул готовность начать с июля "разворачивать" мигрантов на границе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости