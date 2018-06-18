Замглавы МИД России провел в Женеве встречу с де Мистурой

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился в понедельник в Женеве со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Сергей Вершинин провел рабочую встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Также прошла встреча российской делегации с представителями сирийской оппозиции", - отметил собеседник агентства.

Замглавы МИД вместе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым представляет российскую делегацию на открывшихся в понедельник двухдневных консультациях стран - гарантов сирийского перемирия (Иран, Россия и Турция).

На вторник запланировано пленарное заседание стран-гарантов с участием де Мистуры. Главная тема встреч - формирование сирийского конституционного комитета.