Экс-депутат Госдумы Гудков выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от "Гражданской инициативы"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы от политической партии "Гражданская инициатива". Об этом сообщил в понедельник ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Гудков Дмитрий Геннадьевич, 1980 года рождения, индивидуальный предприниматель, выдвинут Московским отделением партии "Гражданская инициатива", - сказал Реут.

Ранее 17 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.