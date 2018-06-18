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Около 900 млн рублей направят на выборы губернатора в Подмосковье в 2018 году

Политика
18 июня, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

На выборах будут работать более 4200 участков

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Московской области направят около 900 млн рублей на организацию и проведение выборов губернатора Подмосковья в 2018 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Московской областной избирательной комиссии.

"На подготовку и проведение выборов запланировано порядка 900 миллионов рублей. Большая часть этой суммы связана с денежными выплатами членам участковых и территориальных избирательных комиссий", - процитировали в пресс-службе слова председателя Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной. В комиссии не смогли оперативно уточнить, сколько средств было направлено на эти цели на предыдущих выборах губернатора Подмосковья в 2013 года.

По ее словам, средства позволят обеспечить работу самой большой сети избирательных участков среди всех субъектов РФ. "Порядка 40 тысяч людей задействовано в подготовке и проведении выборов. И избирателей у нас порядка 5,6 миллиона человек, поэтому такая разветвленная избирательная структура", - добавила она.

По данным Мособлизбиркома, на выборах президента РФ было организовано 4239 избирательных участков. На выборах губернатора будет столько же или больше УИКов.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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