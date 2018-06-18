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Володин: в парламенте Союза Белоруссии и России будут выступать представители кабминов

Политика
18 июня, 17:21 UTC+3 БРЕСТ БРЕСТ 18, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы обратил внимание на необходимость повышать эффективность парламента союзного государства

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БРЕСТ, 18 июня. /ТАСС/. Заседания Парламентского собрания Союза Белоруссии и России будут проходить в том числе при участии представителей правительств двух стран. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам 54-й сессии Парламентского собрания, которая прошла в Бресте.

Спикер Думы обратил внимание на необходимость повышения эффективности Парламентского собрания, вследствие чего, уверен он, нужно использовать новые формы работы.

"Нам необходимо многое и многое сделать. Необходимо выходить на новые формы контроля, мы будем придавать этому особое значение, потому вопросы контроля становятся все более актуальными. Поэтому мы договорились, что в повестке будет предусмотрена такая форма, как заслушивание представителей правительств наших стран", - сказал он.

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