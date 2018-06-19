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Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить

Политика
19 июня, 5:25 дата обновления: 19 июня, 5:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июня. /ТАСС

В диппредставительстве подчеркнули, что Москва "отвергает любые попытки вмешательства" в свои внутренние дела

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Здание посольства РФ в США

Здание посольства РФ в США

© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Власти США не имеют морального права обвинять РФ и требовать освобождения подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с российским законодательством за различные тяжкие преступления. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении российского посольства в Вашингтоне.

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"Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах", - говорится в документе.

Дипмиссия отреагировала на утверждения начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт о том, что российские власти якобы содержат под стражей более 150 политических заключенных и узников совести.

"В этом контексте мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину. В первую очередь К. В. Ярошенко и В. А. Бута! Необходимое правовое основание для этого есть - положения Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц", - указали в российском посольстве.

Вмешательство во внутренние дела

В документе подчеркивается, что "Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления". Дипломаты подчеркнули, что Россия "отвергает любые попытки вмешательства" в свои внутренние дела.

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В посольстве отметили, что перечисленные Науэрт "фигуранты осуждены в том числе за терроризм".

"Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" - в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать "островок безопасности" в своей стране за счет других государств - бессмысленная затея", - подчеркивается в документе, в котором говорится, что Москва "всегда решительно осуждала" "ужасные теракты в Америке".

"Борьба же за свободу совести, вероисповедания, демократические ценности - отлично отработанная пропагандистская стратегия Вашингтона, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ", - подчеркнули в дипмисии.

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