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"Единая Россия" выдвинула Сергея Носова кандидатом в губернаторы Магаданской области

Политика
19 июня, 6:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Выборы пройдут 9 сентября

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Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов

Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов

© Виктория Драчкова/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Магаданское региональное отделение партии "Единая Россия" во вторник на партийной конференции выдвинуло Сергея Носова кандидатом на выборы губернатора Магаданской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального отделения Людмила Протопопова.

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"Сегодня большинством голосов "Единая Россия" поддержала члена высшего совета партии временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Носова. Он будет представлять партию на выборах губернатора Магаданской области 9 сентября", - сказала Протопопова.

Она уточнила, что из 108 действительных голосов 74 отдали за Носова.

"Назначение врио губернатора - доверие президента. Выдвижение кандидатом на конференции - доверие партии. А в случае избрания губернатором Магаданской области - это доверие народа. Хотел бы заверить всех, что приложу все свои силы, знание и опыт, чтобы это доверие оправдать", - привела пресс-секретарь высказывание Носова на конференции.

В конце мая президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области 69-летнего Владимира Печеного, который возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Сергею Носову 57 лет. Он победил на выборах главы Нижнего Тагила в 2012 году, 10 сентября 2017 года он снова был избран мэром города, набрав 90,72% голосов.

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