"Единая Россия" выдвинула Сергея Носова кандидатом в губернаторы Магаданской области

ТАСС, 19 июня. Магаданское региональное отделение партии "Единая Россия" во вторник на партийной конференции выдвинуло Сергея Носова кандидатом на выборы губернатора Магаданской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального отделения Людмила Протопопова.

"Сегодня большинством голосов "Единая Россия" поддержала члена высшего совета партии временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Носова. Он будет представлять партию на выборах губернатора Магаданской области 9 сентября", - сказала Протопопова.

Она уточнила, что из 108 действительных голосов 74 отдали за Носова.

"Назначение врио губернатора - доверие президента. Выдвижение кандидатом на конференции - доверие партии. А в случае избрания губернатором Магаданской области - это доверие народа. Хотел бы заверить всех, что приложу все свои силы, знание и опыт, чтобы это доверие оправдать", - привела пресс-секретарь высказывание Носова на конференции.

В конце мая президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области 69-летнего Владимира Печеного, который возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Сергею Носову 57 лет. Он победил на выборах главы Нижнего Тагила в 2012 году, 10 сентября 2017 года он снова был избран мэром города, набрав 90,72% голосов.