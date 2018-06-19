"Зеленые" выдвинули кандидата на пост главы Хакасии

ТАСС, 19 июня. Российская экологическая партия "Зеленые" выдвинула кандидата на пост главы Хакасии, им стал председатель правления "Союза жилищных накопительных кооперативов" Сергей Ербягин. Документы о выдвижении представлены в избирательную комиссию республики, сообщает региональный избирком.

"ВиИзбирательную комиссию Республики Хакасия представил документы Сергей Ербягин, выдвинутый на выборах главы Хакасии республиканским отделением партии "Зеленые", - говорится в сообщении.

Ербягин в 2011-2013 годах был помощником председателя Верховного совета республики Владимира Штыгашева.

Ранее избирком уведомили о намерении участвовать в выборах председатель хакасского отделения Партии роста Александр Мяхар и лидер местного отделения "Справедливой России" Андрей Филягин. Выборы главы Хакассии пройдут в единый день голосования 9 сентября. Ранее о планах принять участие в выборах заявил действующий глава региона Виктор Зимин, но пока официальных документов от него в избирком не поступало.