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"Справедливая Россия" не знает о запросе по лишению неприкосновенности депутата Белоусова

Политика
19 июня, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Замруководителя фракции Олег Нилов отметил, что по линии комитета по регламенту, в который якобы были направлены документы, также не поступало никакой информации

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" не ознакомлена с запросом о лишении неприкосновенности депутата-справоросса Вадима Белоусова. Об этом ТАСС заявил во вторник замруководителя фракции, первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.

"Мне об этом ничего не известно. Фракция не ознакомлена", - сказал он. Нилов также отметил, что по линии комитета по регламенту, в который якобы были направлены документы, "также не поступало никакой информации относительно представления о лишении депутатской неприкосновенности Белоусова".

Ранее в издании РБК появилась информация, что в Госдуму поступило представление из Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова в связи с делом по обвинению в коррупции экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Между тем СМИ со ссылкой на адвоката Юревича Игоря Трунова утверждали, что запрос о лишении думского иммунитета Белоусова "был снят с рассмотрения".

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Персоны
Нилов, Олег Анатольевич Белоусов, Вадим Владимирович
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