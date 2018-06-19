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До 400 дополнительных участков создадут к выборам глав Москвы и Подмосковья

Политика
19 июня, 10:57 UTC+3

Московская область потратит около 20 млн рублей на работу членов избиркомов

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы и Московской области совместно создадут около 400 дополнительных избирательных участков вне границ субъектов, на которых можно будет проголосовать на выборах мэра и губернатора. На эти меры Подмосковье выделит около 20 млн рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью газете "Коммерсантъ".

Выборы мэра Москвы и губернатора Московской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Ранее вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что власти Москвы планируют организовать загородные избирательные участки в крупных садовых некоммерческих товариществах и на транспортно-пересадочных узлах. Ожидается, что всего на выборах губернатора Подмосковья будет организовано около 4,2 тыс. участковых избирательных комиссий.

"Будет [создано] не более 400 [дополнительных избирательных] участков [вне субъектов]. Мы берем на себя часть затрат по участковым избирательным комиссиям - оплачиваем работу членов избиркомов, это около 20 млн рублоей. Москва берет на себя обязательства по оснащению СНТ специальными помещениями - это будут передвижные минидомики", - сказал Воробьев.

Он отметил, что решение создать избирательные участки вне границ субъектов принималось совместно с действующим мэром столицы Сергеем Собяниным ввиду того, что дата выборов совпадает с разгаром дачного сезона в столичном регионе. "Например, мы, область, можем в Новой Москве создать [избирательные] участки, а Москва может создать в области. Это будут совместные участки, бюллетени будут разного цвета, предположительно", - добавил губернатор.

По его словам, всего в столичном регионе проживают около 4 млн дачников, 20-25% из которых - жители Подмосковья. "Я думаю, что в следующие выборы не понадобится такое решение, поскольку наша избирательная система дальше будет эволюционировать. Будет или возможность голосования по почте, как, например, в Германии, или по интернету, рано или поздно мы придем к этому. Это менее затратно - к вопросу о финансовом обеспечении выборов", - заключил Воробьев.

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