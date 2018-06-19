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И.о. министра сельского хозяйства Оренбургской области назначен Валерий Новоженин

Политика
19 июня, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Экс-министр сельского хозяйства области Михаил Маслов задержан по подозрению в хищении 100 млн рублей

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ТАСС, 19 июня. Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Оренбургской области вместо временно отстраненного от должности Михаила Маслова в связи с уголовным делом о мошенничестве на 100 млн рублей, назначен Валерий Новоженин. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства области.

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"Обязанности заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области временно возложены на заместителя министра сельского хозяйства области Валерия Новоженина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 июня министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 55-летний Михаил Маслов и руководитель ООО "СГЦ "Вишневский" 38-летний Виктор Железнов задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств на 100 млн рублей при получении субсидий. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2015-2016 годах представители ООО "СГЦ "Вишневский" похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 100 млн рублей. Министр сельского хозяйства области Михаил Маслов 15 июня был отстранен от должности до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу. Позже Ленинский районный суд Оренбурга арестовал обоих задержанных сроком на два месяца до 14 августа.

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