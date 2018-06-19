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Заседание ВГС Союзного государства в Минске. Видеотрансляция завершена

Политика
19 июня, 18:13 UTC+3

Российский лидер находится в Белоруссии с официальным визитом

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© Михаил Метцель/ТАСС

В Минске проходит заседание Высшего Государственного совета (ВГС) Союзного государства.

По данным пресс-службы Кремля, в повестку заседания ВГС включены обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год, а также утверждение ряда важных документов, включая перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

Российский лидер Владимир Путин находится в Белоруссии с официальным визитом.

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