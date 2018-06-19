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Ушаков заявил об отсутствии конкретики по возможной встречи Путина и Ким Чен Ына

Политика
19 июня, 12:20 дата обновления: 19 июня, 14:01 UTC+3

Помощник главы российского государства сообщил, что в послании лидера КНДР говорилось о необходимости поддержки контактов на высшем уровне

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Конкретных договоренностей относительно возможности визита в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет.

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Лавров стал первым россиянином, который встретился с нынешним лидером КНДР

Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Нет, пока нет", - ответил Ушаков на вопрос, есть ли какая-то конкретика по встрече двух лидеров. Отвечая на вопрос о том, содержалось ли в послании от Ким Чен Ына, которое 14 июня передал Путину председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, подтверждение готовности северокорейского лидера посетить Россию, представитель Кремля сказал: "Нет, там говорилось о том, что мы будем поддерживать контакты в том числе на высшем уровне".

14 июня на встрече в Москве с Ким Ён Намом российский президент подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить РФ. По словам Путина, визит может быть связан как с отдельной встречей, так и состояться в привязке к Восточному экономическому форуму в сентябре во Владивостоке.

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