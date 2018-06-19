Кирилл Жигарев от ЛДПР подал документы для выдвижения на пост губернатора Подмосковья

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Московской областной думы, глава фракции ЛДПР в Мособлдуме Кирилл Жигарев подал документы в избирательную комиссию Московской области для выдвижения на должность губернатора. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе комиссии.

"Кирилл Жигарев от ЛДПР подал документы в Мособлизбирком", - сказали в пресс-службе.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, 14 июня он подал документы для выдвижения в Мособлизбирком. Партия "Справедливая Россия" 14 июня выдвинула Игоря Чистюхина, 16 июня КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых"- Лилию Белову. 17 июня партия "Яблоко" выдвинула Николая Дижура. Белова, Чистюхин и Надеждин подали документы в избирательную комиссию.