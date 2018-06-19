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Черемисов от КПРФ подал документы для выдвижения на пост губернатора Подмосковья

Политика
19 июня, 12:29 UTC+3

Большинство выдвинутых кандидатов уже подали документы в избирком

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Заместитель председателя Московской областной думы Константин Черемисов

Заместитель председателя Московской областной думы Константин Черемисов

© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Московской областной думы Константин Черемисов подал документы в избирательную комиссию Московской области для выдвижения на должность губернатора Подмосковья от КПРФ. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе комиссии.

"Константин Черемисов подал документы в Мособлизбирком", - сказали в пресс-службе.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей в свою поддержку.

"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс Зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура. Воробьев, Белова, Чистюхин, Надеждин и Жигарев подали документы в избирательную комиссию для выдвижения.

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