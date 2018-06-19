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Россия не обсуждает в СБ ООН отмену санкций в отношении КНДР

Политика
19 июня, 12:26 дата обновления: 19 июня, 13:10 UTC+3

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что вопрос может быть поднят при улучшении ситуации на Корейском полуострове

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия не обсуждает в Совете Безопасности ООН отмену санкций в отношении КНДР, этот вопрос должен быть поднят при улучшении ситуации на Корейском полуострове.

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Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Вопрос по поводу санкций в отношении КНДР на данный момент не обсуждается в СБ ООН, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Но мы полагаем, что, если развитие ситуации на Корейском полуострове будет идти в положительном направлении, вопрос о поэтапном смягчении санкционного режима должен быть поставлен".

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности визита лидера КНДР в РФ, замминистра напомнил, что у Ким Чен Ына "есть приглашение президента России посетить" страну.

Дипломат добавил, что Москва приветствует решение США и Республики Корея отложить запланированные на август военные учения на Корейском полуострове. 

"Приветствуем это решение как шаг в правильном направлении", - подчеркнул дипломат.

Пентагон подтвердил ТАСС информацию о том, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По завершении переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. На итоговой пресс-конференции Трамп пообещал, что США приостановят проведение совместных с Республикой Корея военных учений.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Моргулов, Игорь Владимирович
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