Россия не обсуждает в СБ ООН отмену санкций в отношении КНДР

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия не обсуждает в Совете Безопасности ООН отмену санкций в отношении КНДР, этот вопрос должен быть поднят при улучшении ситуации на Корейском полуострове.

Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Вопрос по поводу санкций в отношении КНДР на данный момент не обсуждается в СБ ООН, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Но мы полагаем, что, если развитие ситуации на Корейском полуострове будет идти в положительном направлении, вопрос о поэтапном смягчении санкционного режима должен быть поставлен".

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности визита лидера КНДР в РФ, замминистра напомнил, что у Ким Чен Ына "есть приглашение президента России посетить" страну.

Дипломат добавил, что Москва приветствует решение США и Республики Корея отложить запланированные на август военные учения на Корейском полуострове.

"Приветствуем это решение как шаг в правильном направлении", - подчеркнул дипломат.

Пентагон подтвердил ТАСС информацию о том, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По завершении переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. На итоговой пресс-конференции Трамп пообещал, что США приостановят проведение совместных с Республикой Корея военных учений.