Совет муниципальных образований пригласил кандидатов в мэры Москвы на встречу с депутатами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совет муниципальных образований Москвы в среду, 20 июня, проведет встречу местных депутатов с кандидатами на пост мэра Москвы, которые смогут представить свои программы и попытаться убедить депутатов поставить за них подписи для прохождения муниципального фильтра. Об этом сообщил во вторник председатель совета Владимир Дудочкин на расширенном заседании регионального политсовета московского городского отделения "Единой России".

Он пояснил, что большинство муниципальных депутатов в столице избрано от "Единой России", поэтому совет обратился к партии с просьбой предложить депутатам принять участие во встрече.

По словам Дудочкина, от ряда кандидатов на пост мэра поступили обращения к муниципальным депутатам от "Единой России" с просьбой дать им возможность выступить и собрать голоса для прохождения муниципального фильтра. Кроме того, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, возглавлявший ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, предложил совету провести конкурс среди кандидатов для определения тех, кому муниципальные депутаты помогут с прохождением муниципального фильтра.

"Мы приняли решение организовать встречу муниципальных депутатов с кандидатами на пост мэра Москвы. Такую встречу мы будем организовывать завтра, приглашаем принять участие всех кандидатов, которые выдвинулись, на сегодняшний день их 18, тех, кто подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию", - сказал Дудочкин.

Он отметил, что на встречу приглашаются кандидаты и муниципальные депутаты вне зависимости от партийной принадлежности. Кандидаты смогут рассказать о своих программах, убедить депутатов отдать за них свои голоса.

Секретарь московского городского отделения "Единой России" Андрей Метельский назвал эту инициативу компромиссным решением и подчеркнул, что партия не будет оказывать никакого давления на муниципальных депутатов-единороссов и призывать их отдавать подписи за кого-то из кандидатов. Ранее в партии заявили, что поддержат самовыдвиженца Сергея Собянина.

Политсовет московского отделения проголосовал за участие депутатов-единороссов во встречах с кандидатами на площадке Совета муниципальных образований.

Метельский пояснил журналистам, что на мероприятии будет присутствовать нотариус и депутаты на месте смогут оформить подпись за понравившегося кандидата. "Каждый кандидат, каждая политическая партия, которая выдвигает кандидата, может прийти на эту площадку, привести своего кандидата, он будет представлять свою программу. Муниципальные депутаты будут слушать и составлять свое мнение", - подчеркнул он.

Кто борется за пост мэра

Ранее 18 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника. Действующий мэр Сергей Собянин участвует в выборах как самовыдвиженец. От КПРФ баллотируется экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, от "Справедливой России" - муниципальный депутат Илья Свиридов. Кроме того, в числе претендентов на пост мэра экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый "Гражданской инициативой", самовыдвиженцы: глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, предприниматель Герман Стерлигов, общественный деятель и журналист Антон Красовский.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборов обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.