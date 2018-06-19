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Бывший вице-губернатор Севастополя вошел в состав правительства Ставрополья

Политика
19 июня, 13:09 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 19, июня. /ТАСС

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров назначил также на должность министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого

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СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края представил правительству региона нового заместителя председателя правительства, им стал бывший вице-губернатор Севастополя Вячеслав Гладков. Глава края также назначил нового руководителя регионального министерства строительства, сообщает во вторник пресс-служба губернатора.

"Губернатор Владимир Владимиров представил заместителя председателя правительства Ставропольского края, руководителя аппарата правительства Вячеслава Гладкова", - уточняется в сообщении.

Ранее руководителем аппарата правительства Ставропольского края была зампред Ольга Прудникова, которая ушла в отставку в связи с переходом на новое место работы. Как сообщалось, Гладков занимал должность вице-губернатора Севастополя с сентября 2016 года до марта 2018 года. До этого он был мэром города Заречный Пензенской области.

В правительстве Севастополя он, в частности, курировал вопросы организации взаимодействия губернатора с администрацией президента РФ, правительством РФ, федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления.

Также во вторник Владимиров назначил на должность министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого, ранее занимавшего должность первого заместителя руководителя этого ведомства. Министерство до настоящего времени возглавлял Алексей Золотарев, совмещая эту должность с постом зампреда правительства края. "Ситуация в строительной отрасли стабилизировалась, и теперь нет необходимости совмещать должности", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта края ранее возглавлял Игорь Васильев. В июле 2017 экс-министр, подозреваемый в злоупотреблении служебными полномочиями, был помещен под домашний арест, мера пресечения ему была изменена на заключение под стражу в ноябре 2017 года по ходатайству следствия. Позже министерство было разделено на два отдельных ведомства.

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