Единороссы не влияют на прохождение кандидатами в мэры Москвы муниципального фильтра

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Руководство московского отделения партии "Единая Россия" не обязывает муниципальных депутатов, избранных от партии, помогать проходить кандидатам в мэры Москвы муниципальный фильтр. Об этом заявил во вторник секретарь московского городского отделения "Единой России" Андрей Метельский.

Ранее в партии заявили, что поддержат самовыдвиженца Сергея Собянина на предстоявших выборах.

"Никакого давления от партии, никаких указаний своим депутатам-единороссам поддержать других кандидатов мы давать не собираемся. Мы не считаем, что у нас есть на это моральное право", - сказал Метельский на расширенном заседании регионального отделения партии.

Он добавил, что "Единая Россия" всегда придерживается принципов демократии и конструктивно относится к любым предложениям, позволяющим соблюсти эти принципы. "Мы с вами не боимся конкуренции, потому что все права мы тоже завоёвываем в конкуренции с другими политическими партиями. Это вполне нормально", - сказал он.

Ранее 18 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника. Действующий мэр Сергей Собянин участвует в выборах как самовыдвиженец. От КПРФ баллотируется экс- депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, от "Справедливой России" - муниципальный депутат Илья Свиридов. Кроме того, в числе претендентов на пост мэра экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый "Гражданской инициативой", самовыдвиженцы: глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, предприниматель Герман Стерлигов, общественный деятель и журналист Антон Красовский.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборах обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.