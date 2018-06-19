В Думу поступило представление ГП о лишении Белоусова неприкосновенности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Представление из Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата Госдумы, члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова поступило в нижнюю палату парламента. Об этом ТАСС во вторник сообщила глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"Поступило из Генпрокуратуры представление о лишении неприкосновенности и возбуждении уголовного дела в отношении Вадима Белоусова", - сказала Савастьянова. По ее словам, комитет пока не рассматривал вопрос.

Вместе с тем Савастьянова опровергла сообщения СМИ о том, что запрос о лишении Белоусова парламентского иммунитета был возвращен правоохранительным органам. "Это не соответствует действительности", - заверила она.

Депутат пояснила, что решения относительно лишения неприкосновенности "принимаются Государственной думой". "Документы поступили. Комитет изучает [их], поскольку Дума может дать согласие [на снятие неприкосновенности], может отказать, может попросить представить дополнительные документы, если информация недостаточная и неполная. Изучаем, смотрим, по итогам будем выносить на заседание комитета и давать свое предложения по обсуждению на заседании Госдумы", - добавила Савастьянова.

При этом глава комитета не стала говорить о возможных сроках рассмотрения запроса, а также об основаниях Генпрокуратуры, по которым она просит лишить справоросса его депутатского иммунитета.