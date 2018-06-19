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"Единая Россия" выдвинула губернатора Шпорта кандидатом на выборах главы Хабаровского края

Политика
19 июня, 13:54 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 19, июня. /ТАСС

Действующий губернатор набрал 151 голос

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ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Участники региональной конференции партии "Единая Россия" выдвинули кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края действующего главу региона Вячеслава Шпорта.

"Участниками партийной конференции был единогласно одобрен Вячеслав Иванович Шпорт в качестве кандидата от партии "Единая Россия" на выборы губернатора", - сообщил ТАСС секретарь регионального отделения партии, спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Шпорт, как уточнили агентству в реготделении партии, набрал во время тайного голосования для выдвижения кандидата на должность губернатора края, 151 голос. В бюллетени также были внесены кандидатуры члена ОНФ Андрея Михеева и депутата закдумы Наталии Пудовкиной. Они набрали 4 и 7 голосов соответственно.

Шпорт является губернатором Хабаровского края с 2013 года. Выборы губернатора края пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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