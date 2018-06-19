Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий надеется, что диалог парламентов РФ и США будет выведен на "нормальную траекторию"

Политика
19 июня, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Группа американских сенаторов может посетить Москву с визитом в начале июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий считает, что необходимо налаживать межпарламентский диалог России и США и выводить его "на нормальную траекторию".

"Конечно, отсутствие межпарламентских контактов - это абсолютно вывихнутая ситуация. Надеюсь, что все-таки мы ее преодолеем и снова выведем отношения между российскими и американскими парламентариями на нормальную траекторию. Мы работаем ежедневно над реализацией этих планов с американскими партнерами", - заявил он во вторник журналистам.

Он добавил, что депутаты Госдумы готовы встретиться с американскими сенаторами во время их планируемого визита в Москву. "Знаем о планах группы сенаторов Конгресса США приехать с визитом в Москву. Со своей стороны также намерены с ними встретиться, обсудить Сирию, европейские дела, НАТО, архитектуру безопасности во многих регионах", - сказал Слуцкий.

При этом он выразил сожаление, что по линии Палаты представителей Конгресса США пока нет сигналов к активизации сотрудничества. "Хотелось бы установить более плотные контакты по линии Палаты представителей… Но пока они на наши многочисленные призывы отвечают либо молчанием, либо говорят, что пока не время", - отметил глава комитета.

Вместе с тем он выразил надежду на встречи и переговоры с американскими конгрессменами на полях летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине. "Кроме того, идет тесное общение со многими неправительственными фондами, университетами… На площадке комитета пройдет мощный семинар, который мы организуем вместе с институтом США и Канады. Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас", - заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что группа американских сенаторов может посетить с визитом Москву в начале июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
США Сирия Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД намерено упростить процедуру получения российского гражданства
2
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
3
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости