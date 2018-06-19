Слуцкий надеется, что диалог парламентов РФ и США будет выведен на "нормальную траекторию"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий считает, что необходимо налаживать межпарламентский диалог России и США и выводить его "на нормальную траекторию".

"Конечно, отсутствие межпарламентских контактов - это абсолютно вывихнутая ситуация. Надеюсь, что все-таки мы ее преодолеем и снова выведем отношения между российскими и американскими парламентариями на нормальную траекторию. Мы работаем ежедневно над реализацией этих планов с американскими партнерами", - заявил он во вторник журналистам.

Он добавил, что депутаты Госдумы готовы встретиться с американскими сенаторами во время их планируемого визита в Москву. "Знаем о планах группы сенаторов Конгресса США приехать с визитом в Москву. Со своей стороны также намерены с ними встретиться, обсудить Сирию, европейские дела, НАТО, архитектуру безопасности во многих регионах", - сказал Слуцкий.

При этом он выразил сожаление, что по линии Палаты представителей Конгресса США пока нет сигналов к активизации сотрудничества. "Хотелось бы установить более плотные контакты по линии Палаты представителей… Но пока они на наши многочисленные призывы отвечают либо молчанием, либо говорят, что пока не время", - отметил глава комитета.

Вместе с тем он выразил надежду на встречи и переговоры с американскими конгрессменами на полях летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине. "Кроме того, идет тесное общение со многими неправительственными фондами, университетами… На площадке комитета пройдет мощный семинар, который мы организуем вместе с институтом США и Канады. Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас", - заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что группа американских сенаторов может посетить с визитом Москву в начале июля.