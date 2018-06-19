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Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании

Политика
19 июня, 14:20 дата обновления: 19 июня, 14:23 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ указал, что общественный резонанс не может на это повлиять

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании, общественный резонанс не способен повлиять на этот процесс. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обращение деятелей искусства к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.

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"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации", - отметил он. "Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", - добавил представитель Кремля. По его словам, в администрации президента видели сообщения СМИ об обращении деятелей культуры в адрес главы государства.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

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