Два зампреда правительства Амурской области будут работать в Минвостокразвития

ТАСС, 19 июня. Андрей Донец и Марина Дедюшко, которые ранее занимали должности заместителей председателя правительства Амурской области, переходят на работу в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Амурской области.

"Перед началом заседания глава области Василий Орлов вручил почетные грамоты зампредам, которые заканчивают свою работу в правительстве области и переходят на работу в Министерство по развитию Дальнего Востока - Марине Дедюшко и Андрею Донцу, - и поблагодарил их за работу на благо Амурской области", - говорится в сообщении.

Какие должности они займут в министерстве, в сообщении не уточняется.

Сообщается, что первым заместителем председателя правительства области стала Татьяна Половайкина, которая ранее занимала должность министра финансов области. Зампредом правительства, курирующим работу представительства Амурской области при администрации президента, назначен Петр Пак, а зампредом по цифровизации и образованию - Андрей Плутенко.

С 2009 года Дедюшко возглавляла региональное министерство экономического развития, промышленности и транспорта. В октябре 2012 года ее назначили заместителем председателя правительства, а в 2015 году первым заместителем председателя правительства области.