Путин проведет переговоры с Мун Чжэ Ином

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 июня, проведет переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, не исключено, что лидеры посетят один из матчей чемпионата мира по футболу, хотя на данный момент точных планов по этому поводу нет.

"Целый рабочий день [Мун Чжэ Ин] будет с президентом [России], это будет государственный визит, официальный визит, будут и переговоры в узком составе, и переговоры в расширенном составе, предусмотрены протокольные мероприятия, подписание документов и заявления для средств массовой информации", - рассказал журналистам пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос, планируют ли президенты посетить какие-нибудь матчи чемпионата мира, представитель Кремля ответил: "В настоящий момент в планах президента [Путина] пока [этого] нет, пока не позволяет ему рабочий график". "Но вместе с тем ничего исключать нельзя", - добавил Песков.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Путина и Мун Чжэ Ина состоится 22 июня, президент Южной Кореи посетит Россию с государственным визитом. Планируется, что Мун Чжэ Ин будет присутствовать на матче чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Мексики, который пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону.

21 июня у южнокорейского лидера запланированы переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.