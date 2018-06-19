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Путин проведет переговоры с Мун Чжэ Ином

Политика
19 июня, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил, что главы государств посетят один из матчей ЧМ-2018

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 июня, проведет переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, не исключено, что лидеры посетят один из матчей чемпионата мира по футболу, хотя на данный момент точных планов по этому поводу нет.

"Целый рабочий день [Мун Чжэ Ин] будет с президентом [России], это будет государственный визит, официальный визит, будут и переговоры в узком составе, и переговоры в расширенном составе, предусмотрены протокольные мероприятия, подписание документов и заявления для средств массовой информации", - рассказал журналистам пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос, планируют ли президенты посетить какие-нибудь матчи чемпионата мира, представитель Кремля ответил: "В настоящий момент в планах президента [Путина] пока [этого] нет, пока не позволяет ему рабочий график". "Но вместе с тем ничего исключать нельзя", - добавил Песков.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Путина и Мун Чжэ Ина состоится 22 июня, президент Южной Кореи посетит Россию с государственным визитом. Планируется, что Мун Чжэ Ин будет присутствовать на матче чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Мексики, который пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону.

21 июня у южнокорейского лидера запланированы переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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