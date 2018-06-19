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МИД: Карлов заложил основу политического диалога между Москвой и Анкарой в период кризиса

Политика
19 июня, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Турецкий посол Хюсейин Дириоз назвал Андрея Карлова другом Турции

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Андрея Карлова будут помнить как дипломата, который во времена кризиса в российско-турецких отношениях заложил основу их современного позитивного развития. Такое мнение во вторник высказал заместитель директора Четвертого Европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов, выступая в Госдуме на открытии выставки "Андрей Карлов. Путь в бессмертие".

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"Следует сказать, что человека узнают и отличают именно по его делам. И все те ростки, которые были заложены в период, когда Андрей Геннадьевич возглавлял российскую дипмиссию в Анкаре, они воплотились в конкретные плоды в виде того интенсивного политического диалога, который в настоящее время развивается между нашими странами, тех активных торгово-экономических и гуманитарных связей, а также плотного взаимодействия в решении острых региональных проблем", - отметил Буравов.

Посол Турции в Москве Хюсейин Дириоз также обратил внимание на огромные усилия Карлова в укрепление двусторонних отношений в "особенно тяжелый для них период". "Господин Карлов был очень ценным дипломатом. Кроме того, наряду с профессионализмом он обладал выдающимися человеческими качествами, он был моим другом и другом Турции. Его вклад в укрепление российско-турецкой дружбы трудно переоценить, и мы видим продолжение этих усилий", - отметил глава дипмиссии.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. МИД РФ произошедшее квалифицировал как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

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Персоны
Карлов, Андрей Геннадьевич
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