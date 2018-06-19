Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин прибыл в Минск

Политика
19 июня, 14:48 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Глава государства примет участие в заседании Госсовета Союзного государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Здесь он также проведет переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, в ходе которых лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам.

В частности, как ожидается, они обсудят взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках. Как сообщал посол России в Минске Александр Суриков, на заседание ВГС в белорусскую столицу, кроме Путина, прибудут председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По данным пресс-службы Кремля, повесткой дня заседания ВГС предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

В свою очередь, по данным белорусской стороны, в повестку дня заседания ВГС также включены обсуждение выполнения решений ВГС и присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства.

Кроме того, как сообщал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ВГС обсудит отмену роуминга между странами. По его словам, не обойдут стороной участники заседания и тему сотрудничества в сферах машиностроения, АПК, поставок продовольствия. Госсекретарь отметил, что сторонам необходимо отработать инструментарий, который позволил бы избегать конфликтов наподобие "молочного". В частности, считает Рапота, сторонам необходимо провести работу по совершенствованию взаимодействия информационных систем, а также провести сертификацию лабораторий, которые могли бы разрешать спорные моменты.

В повестку дня включен вопрос о новой военной доктрине Союзного государства. Рапота напомнил, что нынешняя редакция военной доктрины Союзного государства была принята 26 декабря 2001 года и требует существенных корректировок в связи с принятием новых версий в каждой из стран.

Ранее Лукашенко также сообщал, что во время заседания ВГС будет обсуждаться и вопрос пограничного контроля на общей с Россией границе. Президент Белоруссии заявлял, что страна может закрыть границу с РФ в качестве ответной меры на аналогичное действие Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович Медведев, Дмитрий Анатольевич Матвиенко, Валентина Ивановна Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД намерено упростить процедуру получения российского гражданства
2
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
3
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости