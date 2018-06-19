МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Здесь он также проведет переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, в ходе которых лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам.

В частности, как ожидается, они обсудят взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках. Как сообщал посол России в Минске Александр Суриков, на заседание ВГС в белорусскую столицу, кроме Путина, прибудут председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По данным пресс-службы Кремля, повесткой дня заседания ВГС предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

В свою очередь, по данным белорусской стороны, в повестку дня заседания ВГС также включены обсуждение выполнения решений ВГС и присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства.

Кроме того, как сообщал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ВГС обсудит отмену роуминга между странами. По его словам, не обойдут стороной участники заседания и тему сотрудничества в сферах машиностроения, АПК, поставок продовольствия. Госсекретарь отметил, что сторонам необходимо отработать инструментарий, который позволил бы избегать конфликтов наподобие "молочного". В частности, считает Рапота, сторонам необходимо провести работу по совершенствованию взаимодействия информационных систем, а также провести сертификацию лабораторий, которые могли бы разрешать спорные моменты.

В повестку дня включен вопрос о новой военной доктрине Союзного государства. Рапота напомнил, что нынешняя редакция военной доктрины Союзного государства была принята 26 декабря 2001 года и требует существенных корректировок в связи с принятием новых версий в каждой из стран.

Ранее Лукашенко также сообщал, что во время заседания ВГС будет обсуждаться и вопрос пограничного контроля на общей с Россией границе. Президент Белоруссии заявлял, что страна может закрыть границу с РФ в качестве ответной меры на аналогичное действие Москвы.