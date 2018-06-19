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Захарова проведет очередной брифинг в Самаре 20 июня

Политика
19 июня, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Как говорится в сообщении российского дипведомства, брифинг пройдет в полдень по московскому времени

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проведет очередную пресс-конференцию по текущим внешнеполитическим вопросам 20 июня в Самаре, которая в числе некоторых других городов России принимает матчи чемпионата мира по футболу.

Как говорится в сообщении российского дипведомства, брифинг пройдет в полдень по московскому времени в городском мультимедийном пресс-центре в формате видеоконференеции, которая свяжет все официальные пресс-центры в городах организаторах мундиаля.

Самара является одним из 11 городов России, который принимает мировое первенство. На стадионе "Самара-Арена" уже прошел матч между сборными Сербии и Коста-Рики (1:0), а 25 июня там сыграют Россия и Уругвай.

Захарова неоднократно проводила выездные брифинги в городах России. Ее еженедельные пресс-конференции проходили во Владивостоке, в Санкт-Петербурге на полях Евразийского женского форума и в Сочи во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Рекордсменом в этом смысле стал Крым: там брифинги официального представителя дипведомства проходили уже четыре раза - в Севастополе, Ялте, Керчи и в Международном детском центре "Артек".

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