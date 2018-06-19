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Справороссы не поддержат снятие неприкосновенности с депутата Белоусова

Политика
19 июня, 15:00 UTC+3

Лидер партии Сергей Миронов считает, что депутата оговорили

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" выступает против лишения неприкосновенности депутата Вадима Белоусова. Об этом во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Наша позиция: мы считаем, что здесь явно присутствуют деструктивные элементы возведения напраслины на депутата Госдумы", - сказал Миронов.

Он заверил, что хорошо знаком с ситуацией и уже беседовал на этот счет с Белоусовым. "Вадим Владимирович мне рассказывал... Для меня очевидно, что речь идет о настоящем оговоре депутата Госдумы. Я уверен, что разберутся", - добавил лидер "Справедливой России".

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