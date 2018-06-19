Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на заседание ВГС Союзного государства

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где начинается заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. По прибытии глава государства принял участие в церемонии фотографирования с членами ВГС.

С российской стороны в фотографировании приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также - российской стороны - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, с белорусской стороны - премьер-министр Андрей Кобяков, его первый заместитель Василий Матюшевский.

Затем у глав государств запланирована беседа в узком составе, а после - с участием делегаций. По завершении встречи начнется заседание ВГС.